Три человека госпитализированы с ножевыми ранениями после драки в Петербурге

Трое мужчин попали в больницу с ножевыми ранениями после драки в Санкт-Петербурге. Нападавшие скрылись на автомобиле, но их задержали по горячим следам, сообщил 23 июля «Известиям» источник.

У пациентов множественные травмы и резаные раны. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двое находятся в состоянии средней тяжести. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Конфликт между двумя группами граждан произошел на проспекте Культуры вечером 22 июля. Во дворе одного из домов местные жители обнаружили трех мужчин с ножевыми ранениями.

Очевидцы сообщили об инциденте в полицию и вызвали медиков, в районе объявили план «Перехват».

В итоге правоохранители задержали автомобиль Geely, за рулем которого находился мужчина 1976 года рождения. По словам источника, в салоне находились женщина и еще трое мужчин.

Задержанных доставили в отдел полиции. На них составили административный протокол по статье о хулиганстве, и их поместили в изолятор.

Накануне жители домов на улице Вилкова поделились кадрами массовой драки со стрельбой в Долинске на Сахалине. Около десяти мужчин на автомобилях устроили разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины.

В результате на дороге остался разбитый легковой автомобиль Infitity. Рядом с иномаркой лежал мужчина в крови, позднее его госпитализировали.