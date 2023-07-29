В магазине под Новосибирском мать выкинула ребенка из коляски

В магазине в поселке Горном Новосибирской области женщина несколько раз ударила ребенка по голове и выкинула из коляски. Видеозапись инцидента 29 июля распространилась в местных Telegram-каналах.

Из видеозаписи понятно, что действие происходит в магазине. В отделе бытовой химии женщина вытаскивает ребенка из коляски и бросает его на пол, а затем проезжает коляской по ногам.

В СУ СКР по Новосибирской области заинтересовались этими кадрами.

«По данному сообщению следственным отделом по городу Тогучин СУ СК России по Новосибирской области организовано проведение процессуальной проверки», — сообщается на сайте ведомства.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее, 17 июня, «Известия» сообщали об убийстве девятилетней девочки в Челябинске. На ребенка с ножом набросился ее 41-летний отец. Девочка получила смертельные раны и скончалась.