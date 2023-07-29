Российская кинологическая федерации назвала необходимым регулирование заводчиков
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что заводчикам домашних животных необходимо регулирование на законодательном уровне. Об этом он заявил 29 июля «Известиям».
«Мы как профессиональное сообщество заинтересованы в активном нормотворчестве и выработке механизмов повышения эффективности соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию и разведению домашних животных. Это позволит регулировать собаководство в России, сохраняя ответственный подход к содержанию и разведению породистых собак», — сказал он.
По словам Голубева, сейчас в России не ведется регулирование разведения собак. Заводчики работают внутри общественных организаций, которых не обязывают состоять в одной из них
«Такое положение дел позволяет спокойно существовать целому рынку «разведенцев» и «собачьих ферм», которые не имеют отношения к кинологическому сообществу, не руководствуются никакими положениями и регламентами по племенной деятельности и зачастую содержат животных в неадекватных условиях. И эта ситуация однозначно требует изменений», — сказал кинолог.
Он указал, что требуется ввести обязательное маркирование и регистрацию собак, после чего можно будет приступить к решению более сложных проблем, связанных с животными. По его словам, пока неясно, кто будет осуществлять контроль, как будет организована система регистрации и какие санкции предполагаются при нарушениях.
«Мы рискуем оказаться в ситуации, в которой люди, занимающиеся реальной племенной деятельностью и состоят в профессиональных организациях (в том числе сохраняющие редкие породы или работающие над их рабочими качествами собак, которые служат на благо обществу) получили дополнительные проверки, затраты и требования, а те, кто бесконтрольно плодит домашних животных на собственной кухне, так и останется в «серой зоне», — указал Голубев.
27 июля «Известия» сообщали, что правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.
Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов рассказал, что к требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов.