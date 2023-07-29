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Российская кинологическая федерации назвала необходимым регулирование заводчиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что заводчикам домашних животных необходимо регулирование на законодательном уровне. Об этом он заявил 29 июля «Известиям».

«Мы как профессиональное сообщество заинтересованы в активном нормотворчестве и выработке механизмов повышения эффективности соблюдения гражданами и организациями требований законодательства к содержанию и разведению домашних животных. Это позволит регулировать собаководство в России, сохраняя ответственный подход к содержанию и разведению породистых собак», — сказал он.

По словам Голубева, сейчас в России не ведется регулирование разведения собак. Заводчики работают внутри общественных организаций, которых не обязывают состоять в одной из них

«Такое положение дел позволяет спокойно существовать целому рынку «разведенцев» и «собачьих ферм», которые не имеют отношения к кинологическому сообществу, не руководствуются никакими положениями и регламентами по племенной деятельности и зачастую содержат животных в неадекватных условиях. И эта ситуация однозначно требует изменений», — сказал кинолог.

Он указал, что требуется ввести обязательное маркирование и регистрацию собак, после чего можно будет приступить к решению более сложных проблем, связанных с животными. По его словам, пока неясно, кто будет осуществлять контроль, как будет организована система регистрации и какие санкции предполагаются при нарушениях.

«Мы рискуем оказаться в ситуации, в которой люди, занимающиеся реальной племенной деятельностью и состоят в профессиональных организациях (в том числе сохраняющие редкие породы или работающие над их рабочими качествами собак, которые служат на благо обществу) получили дополнительные проверки, затраты и требования, а те, кто бесконтрольно плодит домашних животных на собственной кухне, так и останется в «серой зоне», — указал Голубев.

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27 июля «Известия» сообщали, что правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.

Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов рассказал, что к требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов.

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