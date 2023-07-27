Реклама
Прямой эфир
Экономика
Министр энергетики Шульгинов назвал недооцененной текущую цену нефти
Спорт
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
Мир
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Общество
Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться
Общество
Судью МУС Томоко Аканэ объявили в розыск
Наука и техника
Lockheed Martin планирует создасть космический аппарат на ядерно-тепловом двигателе
Мир
В СМИ сообщили о смещении президента Нигера военными
Мир
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п.
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты

Заводчиков домашних животных обяжут платить налоги и регистрироваться

0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму. С документом ознакомились «Известия».

За жизни собачьи: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным
Какое наказание грозит распространителям такого интернет-контента

К требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов, рассказал автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов.

«Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных, в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев. Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из-за запаха и шума была просто невыносимой», — пояснил он «Известиям».

По словам Бурматова, те, кто занимается таким разведением, фактически обрекает животных на муки.

«Эти заводчики не состоят как правило ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных», — отметил депутат.

В пример он привел случай, когда таксу якобы с родословной принесли на прием к врачу: рост животного был в несколько раз больше, чем предусмотрено породой. По его словам, также нередки случаи, когда люди покупают животных, а те через какое-то время умирают.

«Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условия, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль», — отметил Бурматов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

За жизни кошачьи: заводчиков собак и кошек могут обязать платить налоги

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023