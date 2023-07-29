Сотрудник полиции погиб после опрокидывания Mercedes в Дагестане

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции погиб в результате аварии в Махачкале. Об этом 29 июля сообщило МВД Дагестана в Telegram.

«22-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes-Benz Е430, не справился с управлением и совершил наезд на дорожные ограждения, после чего съехал на обочину попутного направления и опрокинулся», — говорится в сообщении.

Водитель скончался на месте происшествия от полученных тяжелых телесных повреждений.

Руководитель пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева уточнила, что погибшим был младший сержант полиции Магомед Алиев, работающий водителем полка патрульно-постовой службы.

Ранее, 20 июля, в Дагестане столкнулись легковой автомобиль и «Газель». В результате погибли водитель и пассажир «ВАЗ-21074».