Два человека погибли в ДТП в Дагестане

В Дагестане столкнулись легковой автомобиль и «Газель», погибли два человека. Об этом 20 июля сообщило МВД по Республике Дагестан.

«Приблизительно в 19:00 на 423-м км автодороги Астрахань – Махачкала, в Бабаюртовском районе, 35-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 21-летнего водителя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Водитель и пассажир легкового автомобиля от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в этот день стало известно, что в Томске в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали три человека. В больницу с травмами доставили двух водителей и пассажирку одной из машин.