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31 пациент из Красногорска госпитализирован с возможным отравлением в Подмосковье
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31 пациент из Красногорска госпитализирован с возможным отравлением в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В больницы поступил 31 пациент из Красногорска с возможным отравлением. Их состояние оценивается как стабильное или как средней степени тяжести. Об этом в субботу, 29 июля, сообщило управление Роспотребнадзора по Московской области.

Жалобы на острую кишечную инфекцию поступили от сотрудников компании «Союзснаб», которая производит пищевые ингредиенты для промышленности.

«За медицинской помощью обратились 38 человек, 31 из них госпитализирован. Причина возникновения очага ОКИ устанавливается. Специалисты службы выехали на объект для проведения лабораторных исследований», — сообщило управление в Telegram.

Предприятию выдали предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.

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Ранее, 27 июля, стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Удмуртии. По данным следствия, в детском лагере «Юность» 25 человек обратились за медпомощью с жалобами на тошноту и рвоту, в их числе 21 ребенок и четверо взрослых. 16 заболевших детей госпитализировали. Остальные проходят амбулаторное лечение. Сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку в лагере.

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