Число случаев отравления в детском лагере в Удмуртии выросло до 23

Количество случаев острой кишечной инфекции в детском лагере в Удмуртии выросло до 23 — признаки заболевания зафиксировали у троих взрослых и 20 детей. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили на сайте пресс-службы республиканской прокуратуры.

Ранее в этот день на странице республиканского Управления Роспотребнадзора в соцсети «ВКонтакте» сообщалось о 12 подобных случаях в детском учреждении.

Сотрудники республиканской прокуратуры и Роспотребнадзора организовали проверку в детском оздоровительном лагере «Юность». Ведется оценка исполнения администрацией учреждения санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее, 10 июля, два ребенка отравились хлоркой, выпив воды из чайника в ясли-саде «Байтерек» в Караганде. Инцидент произошел, когда воспитательница детского сада дала детям попить воды из чайника, куда ранее ее помощник бросила таблетку «Део-хлора» для очищения емкости от налета и не предупредила об этом. Детям оказали медицинскую помощь. Воспитатель и ее помощник были привлечены к дисциплинарной ответственности.