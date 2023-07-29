Бывший советник Пентагона заявил об ошибке США перед конфликтом на Украине

США ошиблись в оценке состояния России перед тем как ввязаться в украинский конфликт. Такое мнение выразил советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Макгрегор считает, что Соединенные Штаты не понимали, с чем имеют дело. По его словам, Вашингтон полагал, что «Россия все еще отсталое хаотичное государство, каким оно было в 1990-х годах».

«США полностью пропустили все то, что было сделано (президентом РФ) Владимиром Путиным за последние 20 лет», — сказал экс-советник Пентагона.

Он также отметил, что Вашингтон не осознавал, что Россия сохранила крупную научно-техническую базу для производства военной техники, а также то, что граждане страны поддерживают ее руководство, пишет «Газета.RU».

«Никто не хочет выйти вперед и сказать: мы ошиблись, пришло время нам сократить наши потери и двигаться дальше», — заключил полковник.

Ранее, 28 июля, Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются под натиском российской армии. Макгрегор также добавил, что из-за развала вооруженных сил на части Украина «уже проиграла». Он отметил, что все украинские больницы заполнены, а «сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком».

До этого, 23 июля, Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений силами РФ было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.