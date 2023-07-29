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Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил о развале украинской армии

Экс-советник Пентагона Макгрегор: ВСУ разваливаются под натиском российской армии
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Фото: Соцсети
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разваливаются под натиском российской армии. Об этом в пятницу, 28 июля, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«ВСУ начинают таять. Люди должны понимать, что в какой-то момент каждая армия, которая идет на войну, достигает критической отметки своих возможностей и рушится под давлением», — сказал он.

Макгрегор также добавил, что из-за развала вооруженных сил на части, Украина «уже проиграла». Он отметил, что все украинские больницы заполнены, а «сотни тысяч погибших и раненых — это уже слишком».

«Все попытки контрнаступления остановлены»
Владимир Путин назвал потери украинской армии

Ранее, 25 июля, полковник Макгрегор заявил, что президент Украины Владимир Зеленский пребывает в ярости из-за больших потерь и низкого боевого духа в украинских войсках. Экс-советник Пентагона вместе с тем подчеркнул, что Киев находится на «искусственном жизнеобеспечении» и продолжает существовать только благодаря поддержке Вашингтона.

До этого, 23 июля, президент России Владимир Путин на переговорах со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил о провале контрнаступления Киева. По словам российского лидера, в ходе боестолкновений российскими силами было уничтожено рекордное количество западной техники. Лукашенко в свою очередь указал, что при таком количестве ликвидированной военной техники можно оценить, сколько ВСУ потеряли своих солдат.

При этом сам Зеленский признал, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Президент Украины отметил, что киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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