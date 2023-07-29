На 60-м км МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем

На внутренней стороне МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе движение затруднено из-за столкновения грузовика с легковым автомобилем. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы.

«На внутренней стороне 60-го км МКАД <…> произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении ведомства.

Движение затруднено — перекрыты три полосы из пяти. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства и причины ДТП уточняются.

Ранее, 28 июля, в Тосненском районе Ленинградской BMW столкнулась с грузовиком. Погибла 17-летняя девушка — пассажирка внедорожника. Всего в салоне иномарки находились пять человек. Причины и обстоятельства аварии выясняются.