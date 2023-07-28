В Ленобласти при столкновении BMW с грузовиком погибла девушка

В Тосненском районе Ленобласти в пятницу, 28 июля, в ДТП, в котором BMW столкнулся с грузовиком, погибла 17-летняя девушка. Кадры аварии появились в распоряжении «Известий».

На них видно, что при столкновении BMW X5 и грузовик MAN снесли несколько дорожных знаков.

В ДТП погибла пассажирка внедорожника. Всего в салоне иномарки находились пять человек. Всем им была оказана медицинская помощь.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее, 27 июля, в Армении микроавтобус столкнулся с грузовиком. В ДТП пострадали 20 человек. После удара оба транспортных средства выбросило в кювет.