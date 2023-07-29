Эскиз российской орбитальной станции пройдет защиту в августе

Эскизный проект перспективной российской орбитальной станции (РОС) пройдет защиту в августе. Об этом 29 июля сообщил ТАСС гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» направила эскизный проект перспективной российской орбитальной станции на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию (ГНИО) «Роскосмоса». В настоящий момент проект уже находится на проверке.

Перед этим, 30 июня, Юрий Борисов заявил, что формирование российской орбитальной станции (РОС) планируется завершить к 2032 году. Предполагается, что эффективность будущей орбитальной станции будет значительно выше, чем у российского сегмента МКС.

В апреле 2021-го была озвучена идея о создании в России собственной орбитальной станции. В настоящий момент идет ее эскизное проектирование. Как сообщал в феврале текущего года заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос»), главный конструктор РОС Владимир Кожевников, срок запуска первого, научно-энергетического, модуля планируется на конец 2027 года.