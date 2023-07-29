Цены на зерно для Анголы выросли на 70% из-за санкций Запада против РФ

Срыв поставок российского зерна из-за санкций Запада привел к повышению цен этой продукции в Анголе на 70%. Об этом сообщил посол РФ в Луанде Владимир Тараров на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге.

«Это очень сильно повлияло на ангольскую экономику, потому что большую часть зерна они ввозили. Они покупали наше зерно, и когда был срыв наших поставок из-за санкций Запада, то у них на 70% подорожало само зерно, потому что они были вынуждены покупать его в других странах», — сказал он.

Дипломат пояснил, что Луанда преимущественно ориентируются на импорт продовольствия, и практически все продукты питания также сейчас ввозятся.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Анголе «Известиям»:

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