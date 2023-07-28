«Ювентус» на один сезон исключен из соревнований УЕФА

Итальянский клуб «Ювентус» в сезоне-2023/24 исключен из соревнований под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 28 июля организация сообщила на своем сайте.

Инстанция по финансовому контролю клубов пришла к выводу, что «Ювентус» нарушил положения нормативных документов организации и условия мирового соглашения, подписанного в августе 2022 года.

Клуб также оштрафован на €20 млн. Половина этой суммы определена условно и будет применена в том случае, если годовая финансовая отчетность клуба до 2025 года не будет соответствовать требованиям бухгалтерского учета.

Место «Ювентуса» в Кубке конференций в сезоне-2023/24 займет «Фиорентина».

22 мая федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил ФК «Ювентус» 10 очков в чемпионате страны. Отмечается, что решение о снятии очков было вынесено по делу о фиктивном приросте капитала.

В апреле комитет спортивных гарантов Национального олимпийского комитета Италии удовлетворил апелляцию «Ювентуса» по поводу снятия 15 очков в Серии А, но передал разбирательство в Федеральный апелляционный суд, который должен был пересмотреть наказание. После этого решения туринскому клубу вернули 15 баллов на время рассмотрения дела в суде.