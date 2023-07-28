Биолог рассказал о действии вернувшего зрение подростку в США препарата

В США ученые смогли вернуть зрение подростку, страдающему редким генетическим заболеванием, при помощи нового экспериментального препарата на основе вируса герпеса. О механизме действия этого препарата «Известиям» 28 июля рассказал руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Ранее в британской газете The Mirror была опубликована статья, в которой говорилось о том, что 14-летнему подростку, страдающему дистрофическим буллезным эпидермолизом (редкое генетическое заболевание, которое вызывает волдыри по всему телу, в том числе и на глазах), смогли вернуть зрение при помощи экспериментального препарата на основе инактивированного вируса простого герпеса.

Как отметил Ризванов, сейчас генная терапия «претерпевает своего рода ренессанс» — на рынке появились препараты, разрешенные в США и ЕС, которые эффективны против считавшихся ранее неизлечимыми заболеваний. И одно из них — буллезный эпидермолиз.

Биолог рассказал, что у подростка, о котором идет речь, болезнь роговицы глаз постоянно покрывалась фиброзной тканью, что и привело к потере зрения.

«Пациент получал экспериментальную генную терапию. В качестве носителя использовался вирус герпеса, но не обычный, а лишенный способности размножаться в организме человека. Так же как аденовирус в вакцине «Спутнике V» доставлял ген коронавируса, этот рекомбинантный герпес-вирус доставляет здоровую копию коллагена для коррекции заболевания. Такой препарат в форме мази сейчас проходит клиническое исследование в США и показал высокую эффективность для лечения поражений кожи», — сообщил Ризванов.

По его словам, разработкой методов генной терапии наследственных заболеваний кожи, в том числе ихтиоза, занимаются и ученые КФУ.

«Мы используем другие вирусные векторы для доставки — аденоассоциированные вирусы. Использование различных вирусов расширяет возможности для создания наиболее эффективных и безопасных методов генной терапии», — подчеркнул ученый.

29 июня сообщалось, что НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») получило евразийский патент на собственную технологию производства иммуноглобулинов класса G для внутривенного введения, который, помимо прочего, используется в терапии ВИЧ-инфекции.