«Ростех» получил евразийский патент на технологию производства препаратов крови

НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех») получило евразийский патент на собственную технологию производства иммуноглобулинов класса G для внутривенного введения, который помимо прочего используется в терапии ВИЧ-инфекции. Об этом «Известиям» 29 июня сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Ключевая особенность технологии, разработанной «Нацимбио», — в дополнении процесса производства несколькими стадиями. Это позволяет повысить степень очистки, вирусную безопасность готовых форм и минимизировать риск для пациентов. Технология ляжет в основу производства новой линейки оригинальных препаратов, качественные характеристики которых будут соответствовать самым новым требованиям. Уникальность и эффективность нашей разработки теперь дополнительно подтверждены евразийским патентом», — рассказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Как отметили в госкорпорации, по сравнению с препаратами крови прошлых поколений иммуноглобулины, произведенные на оригинальной технологической платформе, можно выпускать в форме 10-процентного раствора. Это позволяет достигать оптимальных результатов в терапии за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата.

Уточняется, что лечение иммуноглобулинами, в частности, проводится у больных с первичными, вторичными и аутоиммунными иммунодефицитами, а также при таких заболеваниях, как ВИЧ-инфекция, тяжелые бактериальные и вирусные инфекции (клещевой энцефалит, гепатит, COVID-19 и др.), синдром Кавасаки, болезнь Ходжкина, множественная миелома, хронический лимфоцитарный лейкоз, а также используется при трансплантации органов.

«Наша разработка — важный шаг на пути снижения зависимости от импортной продукции и увеличения объемов производства российских лекарственных средств, создаваемых из компонентов крови. Запатентованное изобретение выступает технологической платформой для выпуска таких препаратов, как иммуноглобулин человека нормальный, в форме 10-процентного раствора «БиоГам», иммуноглобулин человека против гепатита В «Антигеп Нео» и некоторых других. Для создания препарата «КОВИД-глобулин», зарегистрированного во время пандемии, уже была задействована эта технология, которая успешно себя зарекомендовала», — добавил генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский.

О том, что Минздрав РФ зарегистрировал «КОВИД-глобулин» от «Нацимбио», сообщалось в конце 2021 года. Отмечалось, что препарат успешно прошел клинические испытания. У семи из десяти пациентов, получавших препарат в составе комплексной терапии, снижался риск серьезных осложнений.