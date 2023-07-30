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Оставить след: как злоумышленники используют геометки для тайной слежки

Западные IT-компании уже разрабатывают механизмы защиты от подобных действий
Фото: Global Look Press/Dinendra Haria
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Google запустила новую функцию для защиты владельцев смартфонов на базе Android — она будет предупреждать людей о нежелательной слежке с помощью геометок. По словам экспертов, в последнее время такие метки всё чаще используются для слежки за людьми. Как возникла подобная практика и какие способы защиты от постороннего наблюдения существуют сегодня, выясняли «Известия».

Новая функция

О новой функции для защиты владельцев смартфонов на базе ОС Android компания Google сообщила в своем блоге. Суть функции состоит в том, что, если рядом с хозяином такого смартфона будет замечен GPS-трекер, отслеживающий перемещения, ему придет уведомление. Человек увидит местоположение трекера на карте и сможет активировать звуковой сигнал на метке, чтобы найти его.

Для того чтобы увидеть посторонние трекеры поблизости, пользователю будет достаточно зайти в раздел настроек «Безопасность и чрезвычайные ситуации» на гаджете. В этом пункте меню будут показаны все трекеры, которые есть неподалеку от гаджета. Пока новая функция умеет распознавать только геометку AirTag от Apple, но со временем ее возможности обещают расширить.

смартфон слежка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Изначально «шпионские» метки были созданы для того, чтобы находить потерянные вещи, — объясняет «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. — Они сопрягаются со смартфоном по Bluetooth, а затем вешаются на какой-либо предмет, например, ключи или рюкзак: если человек не может найти их в квартире — достаточно включить на смартфоне режим поиска, и он подскажет направление вещи. Но со временем некоторые люди стали использовать метки в своих целях, например, для слежки за другими.

Функция нахождения меток будет доступна для владельцев устройств под управлением Android 6.0 и выше. Она разработана для того, чтобы повысить безопасность и конфиденциальность пользователей Android, подчеркнули в Google.

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За вещами и людьми

Сегодня существует три основных вида GPS-устройств: это маячки, трекеры и навигаторы. Первые большую часть времени находятся в спящем режиме, активируются в определенные промежутки времени и передают координаты. Маяки потребляют крайне мало энергии и долго могут работать без подзарядки.

Второй тип — трекер — включается в тот момент, когда объект начинает движение, и записывает его маршрут до момента полной остановки. Трекер потребляет значительно больше энергии, чем маяк. Наконец, третий тип — это навигатор, автономный прибор с возможностями трекера, который не требует подключения к внешнему устройству (например, компьютеру или смартфону). Он способен запоминать путевые точки и маршруты.

навигатор телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

GPS-трекеры давно стали частью жизни современного человека, говорит в беседе с «Известиями» преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Они используются при заказе товаров и услуг, для отслеживания нагрузки при занятиях спортом, препятствуют угону автомобилей и показывают прибытие транспорта. Небольшие трекеры используют, чтобы найти потерянные вещи, а также отслеживать перемещения ребенка.

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Цифровые шпионы

По словам Алексея Ермакова, любой GPS-трекер по своей сути является шпионом. Вопрос заключается в том, как в дальнейшем будет использоваться полученная информация. Она может сделать жизнь комфортнее, а может быть использована в криминальных целях для вторжения в личную жизнь и причинения вреда.

К примеру, крупные компании с помощью GPS-трекеров следят за клиентами, чтобы настроить контекстную рекламу и увеличить продажи, а отдельные люди могут использовать те же технологии для слежки за интересующим их человеком или предметом.

GPS автомобиль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С помощью таких трекеров можно отследить перемещение автомобиля и потом его угнать, совершить квартирную кражу, будучи уверенным, что хозяин не придет в это время, или преследовать артиста, вторгаясь в его личную жизнь, — объясняет эксперт.

По его словам, использовать эти технологии можно программным путем, взломав устройство владельца и перехватив его сигнал. А можно подбросить небольшой трекер в машину или личные вещи жертвы. В зависимости от этого у человека могут быть разные способы защиты.

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Способы защиты

По словам Павла Коростелева, возможность слежки за человеком создает самые разные риски для него — в зависимости от степени неадекватности злоумышленника.

— Это упрощает кражу вещей или может привести, например, к преступлениям сексуального характера (человек будет знать, где находится жертва). Также такие геометки могут использоваться для слежки близких людей друг за другом, — говорит собеседник «Известий».

блютуз телефон
Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Новая функция Android способна защитить пользователей: пользователи смогут вовремя обнаружить слежку и прервать ее. В то же время, отмечает Алексей Ермаков, говорить о стопроцентной защите пока преждевременно — пока функция может обнаруживать только часть GPS-трекеров, использующих Bluetooth-технологии.

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Для того чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует контролировать свои устройства на наличие вредоносных программ, а также настроек разрешений и исходящего трафика.

— Во втором случае (когда вам подбросили трекер) следует отслеживать внезапно появившиеся в автомобиле или в личных вещах предметы неизвестного назначения и проверять «подарки» от лиц, вызывающих подозрение, — советует преподаватель «Синергии».

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