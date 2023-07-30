Оставить след: как злоумышленники используют геометки для тайной слежки

Google запустила новую функцию для защиты владельцев смартфонов на базе Android — она будет предупреждать людей о нежелательной слежке с помощью геометок. По словам экспертов, в последнее время такие метки всё чаще используются для слежки за людьми. Как возникла подобная практика и какие способы защиты от постороннего наблюдения существуют сегодня, выясняли «Известия».

Новая функция

О новой функции для защиты владельцев смартфонов на базе ОС Android компания Google сообщила в своем блоге. Суть функции состоит в том, что, если рядом с хозяином такого смартфона будет замечен GPS-трекер, отслеживающий перемещения, ему придет уведомление. Человек увидит местоположение трекера на карте и сможет активировать звуковой сигнал на метке, чтобы найти его.

Для того чтобы увидеть посторонние трекеры поблизости, пользователю будет достаточно зайти в раздел настроек «Безопасность и чрезвычайные ситуации» на гаджете. В этом пункте меню будут показаны все трекеры, которые есть неподалеку от гаджета. Пока новая функция умеет распознавать только геометку AirTag от Apple, но со временем ее возможности обещают расширить.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Изначально «шпионские» метки были созданы для того, чтобы находить потерянные вещи, — объясняет «Известиям» руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код безопасности» Павел Коростелев. — Они сопрягаются со смартфоном по Bluetooth, а затем вешаются на какой-либо предмет, например, ключи или рюкзак: если человек не может найти их в квартире — достаточно включить на смартфоне режим поиска, и он подскажет направление вещи. Но со временем некоторые люди стали использовать метки в своих целях, например, для слежки за другими.

Функция нахождения меток будет доступна для владельцев устройств под управлением Android 6.0 и выше. Она разработана для того, чтобы повысить безопасность и конфиденциальность пользователей Android, подчеркнули в Google.

За вещами и людьми

Сегодня существует три основных вида GPS-устройств: это маячки, трекеры и навигаторы. Первые большую часть времени находятся в спящем режиме, активируются в определенные промежутки времени и передают координаты. Маяки потребляют крайне мало энергии и долго могут работать без подзарядки.

Второй тип — трекер — включается в тот момент, когда объект начинает движение, и записывает его маршрут до момента полной остановки. Трекер потребляет значительно больше энергии, чем маяк. Наконец, третий тип — это навигатор, автономный прибор с возможностями трекера, который не требует подключения к внешнему устройству (например, компьютеру или смартфону). Он способен запоминать путевые точки и маршруты.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

GPS-трекеры давно стали частью жизни современного человека, говорит в беседе с «Известиями» преподаватель факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков. Они используются при заказе товаров и услуг, для отслеживания нагрузки при занятиях спортом, препятствуют угону автомобилей и показывают прибытие транспорта. Небольшие трекеры используют, чтобы найти потерянные вещи, а также отслеживать перемещения ребенка.

Цифровые шпионы

По словам Алексея Ермакова, любой GPS-трекер по своей сути является шпионом. Вопрос заключается в том, как в дальнейшем будет использоваться полученная информация. Она может сделать жизнь комфортнее, а может быть использована в криминальных целях для вторжения в личную жизнь и причинения вреда.

К примеру, крупные компании с помощью GPS-трекеров следят за клиентами, чтобы настроить контекстную рекламу и увеличить продажи, а отдельные люди могут использовать те же технологии для слежки за интересующим их человеком или предметом.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— С помощью таких трекеров можно отследить перемещение автомобиля и потом его угнать, совершить квартирную кражу, будучи уверенным, что хозяин не придет в это время, или преследовать артиста, вторгаясь в его личную жизнь, — объясняет эксперт.

По его словам, использовать эти технологии можно программным путем, взломав устройство владельца и перехватив его сигнал. А можно подбросить небольшой трекер в машину или личные вещи жертвы. В зависимости от этого у человека могут быть разные способы защиты.

Способы защиты

По словам Павла Коростелева, возможность слежки за человеком создает самые разные риски для него — в зависимости от степени неадекватности злоумышленника.

— Это упрощает кражу вещей или может привести, например, к преступлениям сексуального характера (человек будет знать, где находится жертва). Также такие геометки могут использоваться для слежки близких людей друг за другом, — говорит собеседник «Известий».

Фото: Global Look Press/Jaap Arriens

Новая функция Android способна защитить пользователей: пользователи смогут вовремя обнаружить слежку и прервать ее. В то же время, отмечает Алексей Ермаков, говорить о стопроцентной защите пока преждевременно — пока функция может обнаруживать только часть GPS-трекеров, использующих Bluetooth-технологии.

Для того чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует контролировать свои устройства на наличие вредоносных программ, а также настроек разрешений и исходящего трафика.

— Во втором случае (когда вам подбросили трекер) следует отслеживать внезапно появившиеся в автомобиле или в личных вещах предметы неизвестного назначения и проверять «подарки» от лиц, вызывающих подозрение, — советует преподаватель «Синергии».