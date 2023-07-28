Восстановить справедливо: как отстраивается Курганская область после пожаров

В селах и деревнях Курганской области весной от природных пожаров сгорели или пострадали 630 домов. Многие семьи остались без единственного жилья, кому-то приходилось жить в сарае, под навесом. Об этом рассказали сами погорельцы губернатору области Вадиму Шумкову и главе МЧС Александру Куренкову 28 июля в селе Юлдус Шадринского района. Оно в мае оказалось среди наиболее пострадавших от огня. О том, какие вопросы местные жители задавали представителям властей и что до сих пор вызывает у них беспокойство — в материале «Известий».

«Некоторым пришлось жить в сарае»

Сейчас в Юлдусе строится 60 домов. Возводить их пострадавшим помогают подрядчики. Утратившие в пожарах единственное жилье люди могли подать заявление на получение жилищного сертификата еще в мае. Первые выплаты погорельцы начали получать в том же месяце, сейчас всем уже выданы сертификаты на приобретение жилья взамен утраченного, заверили в МЧС.

Справка «Известий» Природные пожары, охватившие Тюменскую, Курганскую и Свердловскую области в мае, нанесли регионам серьезный ущерб. Всего, по данным МЧС, в четырех населенных пунктах Курганской области пострадали 630 жилых домов. Общий ущерб от огня составил почти 3 млрд рублей. К тушению в области привлекали спасателей из нескольких регионов России, а также самолеты Ил-76 и другую авиатехнику. По данным ТАСС, в результате пожаров в Курганской области погибли шесть человек. Еще 14 пострадали, преимущественно диагностируются ожоговые травмы, их госпитализировали. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Александр Куренков уже дважды встречался с жителями пострадавших населенных пунктов. Теперь он вернулся проверить, как идет восстановление поселков.

— Я прибыл к вам в третий раз, чтобы проконтролировать оказание помощи. Для меня важно, чтобы она была оказана каждому пострадавшему, — сказал глава МЧС России.

Встретившись с губернатором и министром в стенах местной школы, сельчане поначалу немного стеснялись, но довольно быстро освоились. Неловкая тишина в зале сменилась многоголосым хором — спрашивали про сроки подведения газа и материалы для строительства хлева, жаловались на бумажную волокиту и медленную работу подрядчиков.

— Люди очень ждут новых домов. Некоторым из них пришлось жить в сарае, под навесом, — пожаловалась местная жительница.

Губернатор предложил построить в Юлдусе новую улицу. В селе уже открыли — взамен сгоревшего — модульный фельдшерско-акушерский пункт. В нем есть кабинет первичного приема, процедурная, комната хранения лекарственных препаратов, служебные и технические помещения. Медпункт рассчитан на обслуживание 500 человек.

Сейчас он уже работает, но местные признаются: оценить его достоинства пока не успели. Всех в первую очередь заботит вопрос жилья.

— Строится 60 домов, 77 человек приняли решение взять сертификаты на квартиры, 48 человек не определились, — уточнил губернатор Курганской области Вадим Шумков. — Давайте еженедельно проводить собрания, на которых будут местные жители, власти и представители всех подрядчиков. Будем там контролировать ход строительства.

Некоторые вопросы решались в ручном режиме, прямо на месте — посредством звонка нужным специалистам.

— У меня есть квартира в другом регионе, поэтому мне дали сертификат только на 500 тыс. И что мне теперь делать? Туда я не могу поехать, потому что всё потеряю тут, а здесь на эти деньги не построиться, — сетовала пожилая женщина, потерявшая дом.

В таком случае можно приобрести готовое жилье в селе, предложил губернатор.

— Такие дома есть на другой стороне реки, — подтвердил имам мечети села Юлдус Ахмадулла Хабибуллин.

Сам он пожаловался на отсутствие современной пожарной машины в селе. Губернатор пообещал, что одну из заказанных правительством региона машин передадут именно жителям Юлдуса.

А глава МЧС неожиданно спросил у имама, что от него передать главе Татарстана Рустаму Минниханову.

— Передайте привет, он меня знает, — ответил Ахмадулла Хабибуллин.

«Борьба с пожарами невозможна без современного оборудования»

К природным пожарам, с которыми в этом году столкнулась Курганская область, привела аномально жаркая погода, напомнил министр.

— Весенние события также показали, что эффективная борьба с пожарами и чрезвычайными ситуациями невозможна без современного оборудования. МЧС России уделяет особое внимание вопросам оснащения пожарных и спасательных подразделений, — подчеркнул глава ведомства.

В подтверждение его слов пяти пожарно-спасательным частям Кургана в этот же день передали по автоцистерне, каждая из которых вмещает по шесть тонн воды. Все они отечественного производства. Новая техника заступит на боевое дежурство уже завтра.

— Высокая проходимость делает их незаменимыми в условиях города и сельской местности, — пояснил Александр Куренков.

Спецтехнику передали на территории 12-й пожарно-спасательной части Кургана. На дежурство в этой пожарной части ежедневно заступают восемь человек. Они защищают от огня около 35 кв. км — это территория двух районов Кургана и прилегающих к ним площадей.

С начала года местные пожарные уже потушили 85 очагов, еще 34 раза бойцы привлекались в помощь другим подразделениям и 25 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

— Спасибо вам за службу, надеюсь, что эти машины пригодятся. Мы будем вас еще вооружать для хорошей работы и для успешного выполнения любых поставленных задач. А вам лично я очень благодарен, молодцы, спасибо большое. Очень вами горжусь! — обратился министр к пожарным.

Правительство Курганской области разместило заказ еще на 28 пожарных автомобилей, добавил губернатор. Машины приоритетно будут поступать на муниципальные пожарные посты, заверил он.