30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми: что это за праздник

Ежегодно 30 июля отмечается Всемирный день борьбы с торговлей людьми, призванный помочь жертвам этого незаконного бизнеса защитить свои права. В 2023 году он выпадает на воскресенье. О том, почему эта проблема всё еще актуальна, читайте в материале «Известий».

Всемирный день борьбы с торговлей людьми — история

30 июля 2010 года ООН приняла «Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми». Позже, в 2013 году, Генассамблея сделала дату принятия этого документа Всемирным днем борьбы с торговлей людьми.

Цель этой инициативы — привлечь внимание к торговле людьми и помочь людям, пережившим этот ужасный опыт, отстоять свои права и вернуться к нормальной жизни. Несмотря на то что рабство кажется пережитком прошлого, тысячи людей ежегодно подвергаются опасности из-за действий торговцев людьми.

По данным Международной организации труда, в 2021 году в мире насчитывалось около 50 млн жертв «современного рабства». Из них 28 млн были заняты принудительным трудом, в том числе связанным с сексуальной эксплуатацией. Чаще всего в сети торговцев людьми попадают мигранты, люди, живущие за чертой бедности, а также женщины и дети.

В 2023 году это день проходит под лозунгом «Не бросать никого». Он посвящен усилению мер поддержки жертв торговли людьми и выявлению уязвимых для злоумышленников групп населения.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми — мероприятия

В рамках Всемирного дня борьбы с торговлей людьми организуются мероприятия, направленные на повышение осведомленности об этой проблеме. С докладами и заявлениями выступают официальные лица, члены общественных объединений и волонтерских организаций. Проводятся семинары и круглые столы. В социальных сетях и СМИ публикуются истории жертв, специальные репортажи и документальные фильмы.

Всемирный день борьбы с торговлей людьми — как провести

Чтобы провести Всемирный день борьбы с торговлей людьми с пользой, не обязательно выходить из дома. Можно обратиться к электронным ресурсам и изучить свои права, почитать советы экспертов о том, как избежать потенциально опасных ситуаций, или сделать пожертвование в благотворительный фонд. Также полезно будет научить необходимым мерам безопасности детей.

Ранее «Известия» рассказали об истории Всемирного дня борьбы с детским трудом и о том, как лучше провести этот день.