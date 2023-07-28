Австралийские ученые рассказали о пользе вегетарианской диеты

Вегетарианская диета эффективна для профилактики болезней сердца, сахарного диабета и ожирения, говорится в исследовании австралийских специалистов из Университета Сиднея, опубликованном 25 июля в журнале JAMA Network Open.

Ученые провели метаанализ 20 клинических исследований, в которых в общей сумме приняли участие 1878 человек в период с 1990 по 2021 год. Диеты исследуемых участников варьировались от веганской низкожировой с полным исключением животных продуктов до вегетарианских диет, разрешающих употребление молочных продуктов или яиц.

Метаисследование показало, что у людей, придерживавшихся вегетарианской диеты в течение шести месяцев, снижались уровень холестерина и сахара в крови, а также масса тела.

Авторы также выдвинули гипотезу, что вегетарианская диета может быть использована для первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в синергии с медицинскими препаратами, однако отметили, что для точных выводов нужны дальнейшие исследования.

27 июля хирург Александр Умнов рассказал, что употребление стейков с кровью может привести к серьезным последствиям для здоровья. Такое мясо может оказаться источником бактериальной инфекции, в том числе кампилобактериоза, который может стать причиной энтероколита, менингита, поражения сердечно-сосудистой системы, артрита и даже спровоцировать аборт.