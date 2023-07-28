Эксперт перечислил правила поведения при встрече с тиграми

При встрече с тиграми в дикой природе необходимо придерживаться простых правил, рассказал 28 июля на пресс-конференции в «Известиях» первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

«Если вы находитесь в лесу, ни в коем случае нельзя пытаться подходить к тигру. Если вы в машине, выходить из нее тоже нельзя», — отметил эксперт.

Суровый подчеркнул, что многие полагают, что тигр просто пушистый и хороший зверь. Однако это животное — крупный опасный хищник, способный легко убить человека.

Эксперт добавил, что нельзя выслеживать тигра, если он напал на собаку или домашний скот, потому что преследованием хищника человек угрожает только себе.

Прежде чем идти в лес, нужно собрать информацию, обитают ли на этой территории тигры. Во время лесного похода, надо создавать побольше шума, чтобы обозначить свое присутствие. Шум отпугнет хищника.

Каждый год 29 июля в России и других странах мира отмечается Международный день тигра, посвященный защите этих животных. В начале XX века в мире насчитывалось около 100 тыс. тигров, однако уже к 2010 году осталось всего 3,2 тыс. особей.