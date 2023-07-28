29 июля — Международный день тигра: как защищают полосатых хищников

Каждый год 29 июля в России и других странах мира отмечается Международный день тигра, посвященный защите этих удивительных животных. В 2023 году торжество выпадает на субботу. О том, какие меры принимают для увеличения популяции тигра и как эти большие кошки общаются между собой, читайте в материале «Известий».

Международный день тигра в 2023 году — история

Тигр — один из самых крупных хищников в мире, принадлежит к семейству кошачьих. Длина туловища самца достигает 2,9 м, а вес — более 270 кг. По размеру эти кошки уступают только бурому и белому медведям.

В начале XX века в мире насчитывалось около 100 тыс. тигров, однако уже к 2010 году осталось всего 3,2 тыс. особей. Из-за расширения городов и сельскохозяйственных угодий хищники потеряли большую часть своей естественной среды обитания. А браконьеры и нелегальная торговля дикими животными поставили тигров под угрозу вымирания. В некоторых регионах, например в Закавказье и Средней Азии, полосатые кошки исчезли совсем.

В 2010 году в Санкт-Петербурге прошел международный форум «Тигриный саммит», в котором приняли участие представители 13 стран, в которых обитают эти животные. Именно на этом мероприятии был учрежден Международный день тигра. Однако главным итогом встречи стало создание глобальной программы по восстановлению популяции полосатых кошек до 2022 года.

Благодаря этой инициативе за 12 лет численность тигров увеличилась до 5 тыс. особей. Стабильный рост наблюдался в Индии, Непале, Бутане и Индонезии. В 2022 году к новой программе восстановления популяции этих хищников присоединился Казахстан.

Россия также показала отличный результат в сохранении и увеличении численности самого северного подвида тигра — амурского. В 2010 году на территории страны проживало не более 390 взрослых особей. В 2022 году в лесах Приморского и Хабаровского краев, а также Амурской области и ЕАО обитало уже около 750 тигров, включая котят.

Охота на тигров запрещена во всем мире. Эти животные занесены Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN). На сегодняшний день за убийство амурского тигра в РФ предусмотрена уголовная ответственность. Преступники могут лишиться свободы на срок пять-восемь лет со штрафом до 2 млн рублей.

Международный день тигра в 2023 году — поздравления

В Международный день тигра поздравления принимают не только люди, но виновники торжества. Для тех из них, кто живет в зоопарках и центрах реабилитации, подготавливают угощения и подарки.

Так, в 2022 году в Московском зоопарке тигр Степан отметил свой праздник завтраком из свежего мяса. Чтобы развлечь хищника, зоологи спрятали лакомство в коробки, а затем развесили их на деревья и кусты. Степан также обзавелся новыми игрушками — шарами, бочками и дорожными конусами.

Международный день тигра в 2023 году — мероприятия

В честь Международного дня тигра проводятся различные лекции, экскурсии в заповедники и зоопарки, семинары. Зоозащитники устраивают форумы, на которых делятся опытом спасения этих животных и защиты их от браконьеров. Музеи и другие культурные учреждения готовят тематические программы для детей и взрослых. Также проходят викторины, квесты, эстафеты, торжественные шествия и флешмобы.

Международный день тигра в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о тиграх.

Тигры видят в темноте в шесть раз лучше, чем люди. Это связано с тем, что животные ведут преимущественно ночной образ жизни. При этом зрачок у тигров круглый, а не вертикальный, как у домашних кошек.

На животе у амурских тигров есть слой жира толщиной 5 см. Он помогает хищникам переносить экстремально низкие температуры.

Всего на Земле живет шесть видов тигров: южно-китайский, индокитайский, бенгальский, суматранский, малайский и амурский. Последний является одним из самых малочисленных, и 95% его представителей обитает в России.

Тигры могут общаться между собой на большом расстоянии с помощью громкого рева. При этом у каждой кошки свой голос, по которому ее узнают сородичи.

В Индии работники заповедников, в которых живут тигры, носят на затылке маски, изображающие лицо. Так они защищаются от внезапного нападения полосатых хищников, которые любят атаковать со спины, но не решаются это делать под пристальным взглядом жертвы.

Тигриная слюна действует как антисептик. Поэтому кошкам зачастую достаточно облизать рану, чтобы избежать заражения.

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