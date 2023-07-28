Турагент объяснил взрывной рост турпотока из России в Таиланд

Взрывной рост турпотока из России в Таиланд, о котором ранее сообщили в министерстве туризма и спорта этой страны, связан с отменой ковидных ограничений, а также с отсутствием прямых рейсов в ряд других стран. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июля сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что, по данным министерства туризма и спорта Таиланда, за первые шесть месяцев 2023 года в страну прибыло почти 800 тыс. российских граждан. Это число превышает показатели за аналогичный период прошлого года на более чем 1000%. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала главным источником туристов на острове в этом году.

«Ничего удивительного в этом нет. Всё дело в том, что сравнение идет с первым полугодием 2022 года, когда в Таиланде действовали ковидные ограничения. И сняли их только в конце прошлого года. Люди не могли попасть в Таиланд долгое время, поэтому возник огромный отложенный спрос. Появилось очень много рейсов в эту страну», — отметил Мкртчян.

Вторая причина возросшего турпотока, по его словам, — это то, что сейчас нет прямых рейсов во многие страны, например, во Вьетнам из городов европейской части России, а также на Бали.

Мкртчян также добавил, что в следующем году ожидается рост турпотока из РФ в Таиланд еще на 40%.

Накануне владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко поделился с «Известиями» советами, как сэкономить на отдыхе в других странах. В частности, он рассказал, что сейчас в Таиланде «не сезон», поэтому отдохнуть можно значительно дешевле.