Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта призвал к достижению консенсуса по зерновой сделке
Политика
Путин заявил о списании задолженности странам Африки на $23 млрд
Происшествия
ФСБ задержала в Орловской области мужчину за попытку вступить в ВСУ
Мир
В Британии указали на игнорирование Западом масштабов саммита Россия - Африка
Мир
Молдавия снова приостановила почтовое сообщение с Россией
Мир
В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
Общество
Совфед одобрил закон о возвращении серебряных медалей в школы
Мир
Берлин поставил Киеву шесть ЗСУ Gepard и несколько тысяч боеприпасов к ним
Мир
В Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв
Общество
Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за штормового предупреждения
Общество
В Удмуртии СК возбудил уголовное дело после вспышки кишечной инфекции в лагере
Политика
В Кремле указали на сохранение открытости РФ к урегулированию кризиса на Украине
Экономика
Путин заявил, что РФ всегда будет ответственным поставщиком сельхозтоваров

Турагент объяснил взрывной рост турпотока из России в Таиланд

Турагент Мкртчян: рост турпотока из России в Таиланд связан с отменой ковидных ограничений
0
Фото: Global Look Press/Carola Frentzen
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Взрывной рост турпотока из России в Таиланд, о котором ранее сообщили в министерстве туризма и спорта этой страны, связан с отменой ковидных ограничений, а также с отсутствием прямых рейсов в ряд других стран. Об этом в разговоре с «Известиями» 28 июля сообщил вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Ранее в этот день агентство Bloomberg сообщило, что, по данным министерства туризма и спорта Таиланда, за первые шесть месяцев 2023 года в страну прибыло почти 800 тыс. российских граждан. Это число превышает показатели за аналогичный период прошлого года на более чем 1000%. По данным местной туристической ассоциации, Россия стала главным источником туристов на острове в этом году.

«Ничего удивительного в этом нет. Всё дело в том, что сравнение идет с первым полугодием 2022 года, когда в Таиланде действовали ковидные ограничения. И сняли их только в конце прошлого года. Люди не могли попасть в Таиланд долгое время, поэтому возник огромный отложенный спрос. Появилось очень много рейсов в эту страну», — отметил Мкртчян.

Вторая причина возросшего турпотока, по его словам, — это то, что сейчас нет прямых рейсов во многие страны, например, во Вьетнам из городов европейской части России, а также на Бали.

Мкртчян также добавил, что в следующем году ожидается рост турпотока из РФ в Таиланд еще на 40%.

Скатерть и дорога: утверждены четыре новых национальных турмаршрута
Как это скажется на развитии туризма в регионах

Накануне владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко поделился с «Известиями» советами, как сэкономить на отдыхе в других странах. В частности, он рассказал, что сейчас в Таиланде «не сезон», поэтому отдохнуть можно значительно дешевле.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023