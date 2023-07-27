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Турагент назвал способ сэкономить на отдыхе в ОАЭ и Таиланде

Турагент Гажиенко: цены на отдых в ОАЭ и Таиланде могут значительно снижаться вне сезона
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Фото: REUTERS/Jorge SIlva
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Владелец международной сети туристических агентств GiTravel Тариел Гажиенко 27 июля поделился с «Известиями» советами, как сэкономить на отдыхе в других странах. По его словам, самый экономичный вариант — выбрать направление, где сейчас «не сезон», например Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд.

«В некоторых странах цены на отели и услуги значительно снижаются вне сезона. Например, летом в ОАЭ температура может достигать +45...+50 градусов, поэтому в это время года стоимость проживания там может быть дешевле в три-шесть раз, нежели чем, допустим, в ноябре. А в Таиланде, где сейчас дождливая и нестабильная погода, отдых может быть в полтора-два раза выгоднее, чем в сезон. При этом уровень сервиса и качество остаются высокими. Куба и Венесуэла также предлагают доступные варианты для отдыха с учетом такой логики», — рассказал Гажиенко.

При этом он отметил, что цены на отдых сегодня «повысились везде» и «необходимо соотносить свои желания и возможности».

«Мы можем либо снизить ожидания от отеля, курорта и количества дней отдыха, чтобы уложиться в бюджет, либо увеличить бюджет и отдыхать так, как привыкли, но уже с учетом современных реалий ценообразования», — добавил он.

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Самым дешевым зарубежным направлением июля стали ОАЭ

Накануне вице-президент Альянса турагентств России (АТА), гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил «Известиям», что спрос на отдых в Турции остается высоким, несмотря на лесные пожары и аномальную жару. Цены на проживание в отелях в связи со сложившейся ситуацией, по его словам, не снижаются.

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