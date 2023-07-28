Водитель насмерть задавил годовалого ребенка в Хабаровске

Водитель иномарки задавил годовалую девочку в Индустриальном районе Хабаровска, после чего ребенок погиб. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает сайт региональной прокуратуры.

«28 июля на улице Индустриальная 25-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», совершая маневр, не увидел ребенка на придомовой территории и допустил наезд на него. В результате ДТП девочка погибла», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыл районный прокурор. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего.

Днем ранее в поселке Сибиряк Тулунского района 34-летний водитель мотороллера наехал на своего товарища. От полученных травм 33-летний пешеход скончался на месте. Сразу после ДТП водитель скрылся, но был задержан по горячим следам. По факту происшествия проводится проверка.