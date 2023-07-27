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В Тулунском районе мотоциклист задавил своего товарища

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Фото: Управление МВД РФ по Иркутской области
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В поселке Сибиряк Тулунского района нетрезвый водитель мотороллера наехал на мужчину, с которым ранее пил алкоголь. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Иркутской области.

«Сотрудниками полиции установлено, что 34-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя мотороллером LIFAN, допустил наезд на лежащего на проезжей части мужчину», — говорится в сообщении ведомства.

От полученных травм 33-летний пешеход скончался на месте. Сразу после ДТП водитель скрылся, но был задержан по горячим следам.

По факту происшествия проводится проверка.

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Ранее, 23 июля, на юго-востоке Москвы столкнулись мотоцикл и легковой автомобиль. В результате ДТП мотоциклист пострадал, его пассажирка погибла.

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