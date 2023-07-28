Путин предложил ратифицировать соглашение о признании с Минском дел о ПДД
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о ратификации соглашения между Москвой и Минском о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушении ПДД. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В сентябре 2022 года Россия и Белоруссия подписали соглашение о признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения.
Соглашение обеспечивает не только неотвратимость наказания граждан двух государств за нарушения ПДД, но и повышает степень правовой защиты россиян и белорусов от необоснованного привлечения к ответственности.
Ранее, 27 июля, стало известно, что в период с января по июнь 2023 года в России произошло 56 228 ДТП, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.