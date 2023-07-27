За полгода в России зарегистрировали более 56 тыс. ДТП

В период с января по июнь 2023 года в России произошло 56 228 ДТП, что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета, подготовленного специалистами Научного центра безопасности дорожного МВД РФ (НЦ БДД).

В результате ДТП за полгода в России погибли 5908 человек ― это на 2,9% больше, чем в 2022-м. Еще 71 046 человек получили ранения: этот показатель вырос на 3,6% год к году.

Эксперты добавили, что в 40 российских субъектах отмечается рост числа погибших в ДТП. Наибольшая динамика зафиксирована в Республике Алтай (+75%), Республике Ингушетия (+95%), Республике Калмыкия (+81,3%), Республике Карелия (+150%), Костромской (+70,6%) и Ярославской (+76,7%) областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе (+77,8%).

Согласно статистике, практически каждое десятое ДТП (8,9%) произошло с участием водителей в нетрезвом состоянии или с признаками опьянения. При этом погибшие в авариях с нетрезвыми составляют шестую часть (16,4%) от общего числа погибших на дорогах России.

Ранее, 27 июля, стало известно, что по итогам шести месяцев в России зафиксировано 1043 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ), что на 181,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.