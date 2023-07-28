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Путин заявил о недальновидной политике Запада в области углеводородов

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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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Западные страны вели недальновидную политику, начав пренебрегать углеводородами, что привело к удорожанию ресурсов. Об этом заявил 28 июля президент РФ Владимир Путин, отметив, что эта ошибка перевернула рынки.

Он напомнил, что в США и еврозоне была проведена колоссальная эмиссия, когда там начали печатать деньги и направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках.

«И цены взлетели сразу. Связано это было, прямо скажем, с недальновидной политикой в области энергетики, когда, забегая вперед, не имея никаких оснований рассчитывать на эффективность альтернативных видов энергии, начали пренебрегать углеводородами, не вкладывали деньги в развитие углеводородной энергетики», — заявил Путин на пленарном заседании второго саммита Россия – Африка.

Такие действия привели к росту энергетических ресурсов, что, в конечном итоге, отразилось на стоимости удобрений, указал президент. По словам российского лидера, проблемы на мировых рынках продовольствия и энергетики возникли еще до ситуации на Украине.

«Они возникли, начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны, в том числе индустриально развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население и свое производство в различных отраслях», — сказал Путин.

Первопричина этого, заявил российский лидер, в фундаментальных ошибках индустриально-развитых стран в финансовой и энергетической политике.

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В середине июля депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер заявил, что ФРГ после введения санкций против РФ теряет позиции на мировой арене, а экономика Германии входит в рецессию, лишившись российских нефти и газа, которые долгое время были «двигающим мотором немецкой индустрии». По его мнению, правительство ФРГ пытается преподнести сложившуюся в энергетике и экономике ситуацию как возможность для «зеленого перехода», что является глубоко ложным заявлением.

Ранее, 11 марта, США и Евросоюз в совместном заявлении пообещали продолжать работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников.Тогда же президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты поставили в ЕС вдвое больше обозначенных объемов сжиженного газа.

13 февраля в Еврокомиссии допустили, что зимой 2024 года Европа может столкнуться с дефицитом газа и ростом цен на энергоноситель. В ЕК признали, что спрос на топливо может оказаться выше, чем прогнозировали ранее. В ведомстве связали это с большим ростом объемов закупок регионом сжиженного природного газа.

Страны Европы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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