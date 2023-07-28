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Эксперт оценил идею внедрения функции видеосообщений в кружках в WhatsApp

Эксперт Черноусов: внедряя функцию видео в кружках, WhatsApp пытается догнать конкурентов
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Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) сильно отстал от конкурентов в плане доступных функций и пытается наверстать упущенное, копируя их из других приложений. Однако каких-то ощутимых результатов компании это пока не принесло, заявил 28 июля обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Накануне сообщалось, что WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начал внедрение возможности отправки видеокружков — коротких видеосообщений в виде круга. Функция должна стать доступна в ближайшие недели всем пользователям.

«Судя по последним новостям, у команды Марка Цукерберга явно кончились оригинальные идеи. Сначала компания запустила никому не нужный Threads, интерес к которому обвалился до минимума спустя всего пару недель после выхода, теперь же там решили, что лучший формат видеосообщений — это «кружочки», скопированные у команды Telegram. Ранее та же история произошла с сообществами», — отметил Черноусов.

По его мнению, в компании понимают, что WhatsApp «безнадежно отстал от конкурентов» в плане функций, которые предлагает приложение. Поэтому они пытаются наверстать упущенное, «но это у них не очень получается».

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Бета-тестирование функции отправки видеосообщений в WhatsApp с мобильными операционными системами Android и iOS началось в июне.

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