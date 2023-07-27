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WhatsApp запустил функцию видеосообщений в кружках
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WhatsApp запустил функцию видеосообщений в кружках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) начал внедрение отправки видеокружков — коротких видеосообщений в виде круга. Об этом 27 июля говорится в блоге WhatsApp.

«У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», — отметили разработчики.

Название функции — Instant Video Messages, или Мгновенные видеосообщения. Длительность «видеокружка» ограничена 60 секундами.

Запись ведется, пока пользователь удерживает кнопку, отправить файл можно сразу после записи.

При открытии переписки воспроизведение видеокружка начнется автоматически без звука, уточняет «Газета.Ru». Если нажать на кружок, то звук включится.

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Функция станет доступна в ближайшие недели всем пользователям. Видеосообщения в WhatsApp также защищены сквозным шифрованием.

С июня новинка проходила бета-тестирование на смартфонах с мобильными операционными системами Android и iOS.

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