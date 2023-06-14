WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений

WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) представляет функцию отправки видеосообщений в бета-обновлениях для операционных систем iOS и Android. Об этом 14 июня говорится в сообщении на сайте сообщает портала WABetaInfo.

«WhatsApp представляет новую функцию, называемую видеосообщениями, в последних бета-обновлениях для iOS и Android, которая дает возможность делиться короткими видео продолжительностью до 60 секунд», — говорится в сообщении.

Сейчас функция доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели она постепенно будет внедряться для большого количества пользователей.

Чтобы отправить видеосообщение, нужно будет нажать кнопку микрофона на панели чата в любом диалоге, а когда она превратится кнопку видеокамеры, начнется запись видеосообщения. Такой же принцип уже используется в Telegram.

Для появления возможности отправлять и прослушивать видеосообщения нужно обновить версию приложения. Подчеркивается, что видеосообщения также будут защищены сквозным шифрованием, как и текст или аудио. Напрямую переслать их будет невозможно, но такую запись можно будет сохранить с помощью записи экрана.

О еще одном обновлении разработчики WhatsApp сообщали 5 июня: у мессенджера появится функция, которая позволит привязывать iPad в качестве дополнительного устройства в приложении для Android. На данный момент инновация находится в стадии разработки и будет выпущена для бета-тестеров в будущем обновлении мессенджера.