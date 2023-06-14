Реклама
Прямой эфир
Мир
The Guardian усомнилась в получении Украиной конкретных сроков по вступлению в НАТО
Армия
СМИ сообщили об увеличении числа боевых дельфинов ВС РФ в Черном море
Мир
Вучич заявил о намерении Приштины оставить сербов в Косово без продуктов
Мир
На границе России задержали двух граждан Эстонии
Мир
Кулеба сравнил Совет Украина – НАТО с танком без пушки
Интернет и технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 10 21H2
Мир
Небензя назвал циничным отсутствие реакции правозащитников на притеснения УПЦ
Наука и техника
WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений
Мир
В Токио откроется самый большой тематический парк по вселенной Гарри Поттера
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5–5,25% годовых
Общество
Алиханов указал на рост военного потенциала НАТО у Калининградской области
Мир
Сторонники абортов провели протест в Варшаве после смерти беременной женщины

WhatsApp тестирует функцию отправки видеосообщений

Портал WABetaInfo: WhatsApp вводит функцию видеосообщений в последних бета-версиях
0
Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) представляет функцию отправки видеосообщений в бета-обновлениях для операционных систем iOS и Android. Об этом 14 июня говорится в сообщении на сайте сообщает портала WABetaInfo.

«WhatsApp представляет новую функцию, называемую видеосообщениями, в последних бета-обновлениях для iOS и Android, которая дает возможность делиться короткими видео продолжительностью до 60 секунд», — говорится в сообщении.

Сейчас функция доступна только избранным бета-тестировщикам, но в ближайшие недели она постепенно будет внедряться для большого количества пользователей.

Чтобы отправить видеосообщение, нужно будет нажать кнопку микрофона на панели чата в любом диалоге, а когда она превратится кнопку видеокамеры, начнется запись видеосообщения. Такой же принцип уже используется в Telegram.

Для появления возможности отправлять и прослушивать видеосообщения нужно обновить версию приложения. Подчеркивается, что видеосообщения также будут защищены сквозным шифрованием, как и текст или аудио. Напрямую переслать их будет невозможно, но такую запись можно будет сохранить с помощью записи экрана.

Защитный механизм: какие мессенджеры могут заменить WhatsApp
Telegram и Signal заявили о резком росте числа пользователей

О еще одном обновлении разработчики WhatsApp сообщали 5 июня: у мессенджера появится функция, которая позволит привязывать iPad в качестве дополнительного устройства в приложении для Android. На данный момент инновация находится в стадии разработки и будет выпущена для бета-тестеров в будущем обновлении мессенджера.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023