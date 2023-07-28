Два человека пострадали при столкновении иномарки с лошадью на Алтае
В Республике Алтай на Чуйском тракте произошло столкновение иномарки с лошадью. Пострадали два человека. О судьбе животного точной информации пока не было.
Как пишет altapress.ru, ДТП произошло вечером 27 июля недалеко от села Жана-Аул. Toyota Сarina на полном ходу врезалась в лошадь, переходившую проезжую часть.
Пострадала девушка — пассажирка иномарки. Ее госпитализировали. За рулем автомобиля был 19-летний местный житель. Выяснилось, что у него нет прав. Владелец лошади устанавливается.
Ранее, 25 июля, сообщалось, что в Саратовской области автомобиль наехал на лошадь, из-за чего один человек погиб и шесть пострадали. Лошадь также погибла.