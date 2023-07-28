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Режиссерскую версию фильма «Андрей Рублев» покажут на Венецианском фестивале

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Фото: Мосфильм
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Режиссерская версия фильма «Андрей Рублев», восстановленная в Италии Международным фондом Тарковского с его личной копии, существенно отличается от ранее представленной «Мосфильмом» реставрации, получившей название «Страсти по Андрею» и вышедшей в прошлом году. Сын режиссера Андрей Тарковский – младший, руководивший реставрацией, рассказал «Известиям» о том, что именно новый вариант стоит считать в полной мере авторским. Его мировая премьера пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля.

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«Это первая монтажная версия картины, она готовилась в спешке — надо было сдавать ее в Госкино, — и там были некоторые неточности. Над ней отец потом работал и сам ее изменил. По аналогии с термином director’s cut ее можно назвать rough cut («сырой, предварительный монтаж». — Ред.), — сказал Андрей Тарковский – младший.

Он уточнил, что премьера фильма состоялась в январе 1967 года, но это были уже не «Страсти по Андрею», а «Андрей Рублев» — с поправками режиссера. Она длится 191 минуту.

Теперь в Венеции будет показана та самая 191-минутная версия, которую увидели зрители на премьере в 1967 году. Андрей Тарковский – младший подчеркивает: именно ее, а не «Страсти по Андрею» стоит считать максимально соответствующей авторскому замыслу.

«Она не только укорочена, но и перемонтирована. Там даже выбраны другие дубли определенных сцен, изменен звук. Есть и несколько моментов, которые отец выкинул полностью», — объяснил сын режиссера.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замах на Рублева: чем интересна новая версия фильма Тарковского

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