Чемпион мира по футболу Давид Сильва объявил о завершении карьеры

Испанский футболист Давид Сильва объявил о завершении карьеры в 37 лет. Об этом он сообщил 27 июля в своем Twitter.

Решение обусловлено травмой передней крестообразной связки, которую спортсмен получил во время предсезонной подготовки в составе «Реал Сосьедада». Его контракт с клубом, рассчитанный до 2024 года, будет расторгнут.

Сильва является двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира по футболу в составе сборной Испании. Всего он провел в национальной команде 125 матчей, став седьмым по этому показателю в истории.

На клубном уровне Сильва больше всего известен по выступлениям за английский «Манчестер Сити». В его составе полузащитник выиграл четыре чемпионата страна и еще 10 национальных трофеев.

Также футболист играл в Испании в составе «Валенсии» и «Реал Сосьедада», с которыми по одному разу выигрывал Кубок страны.

Ранее, 25 июля, спортивную карьеру завершил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Патрис Бержерон. Он провел в НХЛ 1294 матча в регулярке и набрал 1040 (427+613) очков.