Двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон завершил свою карьеру

Нападающий и капитан ХК «Бостон Брюинз», двукратный олимпийский чемпион Патрис Бержерон объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом говорится на сайте НХЛ во вторник, 25 июля.

По словам 38-летнего спортсмена, за 20 лет в хоккее он отдал игре всего себя не только физически, но и эмоционально, пишет сайт kp.ru.

«Мне выпала честь выступать перед лучшими болельщиками мира в форме «Брюинз» и представлять свою страну на самых высоких международных уровнях. <…> Сегодня я с полным сердцем и большой благодарностью объявляю о завершении карьеры профессионального хоккеиста», — заявил Бержерон.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ спортсмен провел 78 матчей, где заработал 57 очков при 22 минутах штрафного времени.

За «Бостон Брюинз» Бержерон выступал с 2003 года. В составе сборной Канады форвард два раза становился чемпионом Олимпийских игр: в Ванкувере и Сочи.

За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков, отмечает «Спорт-Экспресс».

1 июля бывший полузащитник сборной Испании, чемпион мира по футболу Сеск Фабрегас объявил о завершении карьеры. Фабрегас подчеркнул, что ценит каждый день карьеры, начиная с «Барселоны» и заканчивая «Комо». На страницах в соцсетях футболист отметил, что выиграл почти все европейские турниры.