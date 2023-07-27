Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш заверил в продолжении контактов со сторонами зерновой сделки
Общество
Москва в пятый раз стала лидером в индексе цифровизации «IQ городов»
Экономика
Аудитор СП Орлова назвала самые важные сферы сотрудничества РФ и Африки
Мир
Глава МИД Гамбии выступил за сотрудничество между странами
Армия
Гаубица Д-20 ВС РФ поразила огневую позицию и расчет беспилотников ВСУ
Общество
Сестра командира упавшего на Алтае вертолета Ми-8 рассказала о его загруженном графике
Мир
Африканский политолог объяснил необходимость сотрудничества РФ и Африки
Экономика
Аналитик допустила рост цены нефти Brent до $85–88 за баррель
Мир
Путин выступил за сотрудничество с Африкой в борьбе с терроризмом и экстремизмом
Спорт
Матыцин назвал правильной дисквалификацию украинской саблистки Харлан
Экономика
Цена нефти Brent превысила $84 за баррель впервые с 19 апреля
Культура
Вышли финальные серии третьего сезона «Ведьмака»
Общество
Путин наградил журналистов «Известий» и «РИА Новости» орденами Мужества

Зоозащитница оценила идею о взимании налогов с заводчиков животных

Зоозащитница Федюнина поддержала идею о взимании налогов с заводчиков животных
0
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Повышенный контроль за заводчиками животных со стороны государства позитивно скажется на ситуации в сфере торговли животными. Такое мнение глава организации «Зооправо» Анастасия Федюнина высказала в четверг, 27 июля.

«В обход налогового законодательства данные лица не уплачивают налоги, и об этом мы узнаем, когда выходим с гражданским иском в суд ввиду некачественного проданного животного», — сказала зоозащитница в беседе с «Абзацем».

Она добавила, что контроль за данными лицами улучшит ситуацию на рынке продажи животных, пишет «Ридус».

За жизни собачьи: в КоАП внесут штраф за пропаганду жестокости к животным
Какое наказание грозит распространителям такого интернет-контента

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.

Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов рассказал, что к требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023