Зоозащитница оценила идею о взимании налогов с заводчиков животных

Повышенный контроль за заводчиками животных со стороны государства позитивно скажется на ситуации в сфере торговли животными. Такое мнение глава организации «Зооправо» Анастасия Федюнина высказала в четверг, 27 июля.

«В обход налогового законодательства данные лица не уплачивают налоги, и об этом мы узнаем, когда выходим с гражданским иском в суд ввиду некачественного проданного животного», — сказала зоозащитница в беседе с «Абзацем».

Она добавила, что контроль за данными лицами улучшит ситуацию на рынке продажи животных, пишет «Ридус».

Ранее в этот день «Известия» сообщали, что правительство хотят наделить дополнительными полномочиями по установлению требований к разведению, содержанию и маркировке животных. Такие поправки в закон «Об ответственном обращении с животными», которыми вводится регулирование заводческой деятельности, подготовлены к внесению в Госдуму.

Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы, координатор федерального проекта «Единой России» «Защита животного мира» Владимир Бурматов рассказал, что к требованиям могут быть отнесены обязательная регистрация заводчиков животных, вакцинация питомцев, а также уплата налогов.