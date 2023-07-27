Биолог рассказал о симптомах бокавируса у детей

Бокавирус в основном вызывает респираторные заболевания у детей и сопровождается кашлем, чиханием, насморком, иногда диареей. Об этом 27 июля «Известиям» рассказал директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Ранее в журнале Journal of King Saud University – Science было опубликовано исследование, в рамках которого ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международного коллектива изучили, как эволюционирует бокавирус. Отмечалось, что полученные результаты помогут усовершенствовать вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также разработать специальное питание для больных.

«Бокавирус в основном вызывает респираторные заболевания у детей. Особенно подвержены ему дети от шести месяцев до двух лет. Симптомы: кашель, чихание, сопливость. Бывает диарея — расстройство кишечника. Для новорожденных вирус не столь опасен, потому что их защищает так называемый материнский иммунитет», — рассказал Ризванов.

В целом, по его словам, заболевание чаще всего протекает в легкой, реже — в средней форме.

«На сегодня никакого специального лечения не существует. Как и при обычных ОРЗ, применяется симптоматическое лечение и обильное питье. По данным Роспотребнадзора, примерно 3–4% всех случаев ОРВИ может быть вызвано бокавирусной инфекцией», — подчеркнул Ризванов.

В октябре 2022 года врач-невролог лаборатории «Гемотест», к.м.н. Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям», что в детском возрасте ветряная оспа протекает достаточно легко и требует лишь симптоматического лечения. При этом высыпания разрешается мочить водой, а обрабатывать их зеленкой совсем необязательно.