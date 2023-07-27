Москва в пятый раз стала лидером в индексе цифровизации «IQ городов»

Москва пятый год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Об этом 27 июля сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что по итогам 2022 года Москва набрала максимальные 120 баллов. Результаты рейтинга были представлены в четверг на IV Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город. Умная страна».

Как сообщил мэр, в этом году индекс рассчитывался по обновленным 46 показателям в 18 отраслях. В их числе — качество и доступность электронных услуг, возможность онлайн-записи к врачу, вовлеченность жителей в решение городских вопросов через электронные сервисы, а также наличие автоматизированной системы учета отходов.

«Первенство столицы свидетельствует о признании высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и заслуженной оценке системного внедрения технологий в социальную сферу, развития ИТ-инфраструктуры и обеспечения равного доступа к электронным сервисам для каждого жителя», — отметил Собянин.

Практически все вопросы москвичи могут решить онлайн благодаря услугам и сервисам на портале mos.ru, указал он.

В категории «Крупнейшие города» лидерами стали также Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Красноярск. Индекс «IQ городов» рассчитывается Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства РФ с 2019 года.

Ранее, в апреле, заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что согласно статистике, подавляющее большинство москвичей решает повседневные задачи при помощи мобильных устройств. Городские онлайн-проекты пользуются большой популярностью. Так, на портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68% посетителей. При этом общее число зарегистрированных пользователей mos.ru сегодня превышает 15,4 млн человек.