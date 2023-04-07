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Заммэра Москвы Сергунина рассказала о популярности городских онлайн-проектов

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Подавляющее большинство москвичей решает повседневные задачи при помощи мобильных устройств, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Согласно статистике, представленной ко Дню Рунета, на портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68% посетителей. За последние несколько лет их доля увеличилась примерно на 10%. При этом общее число зарегистрированных пользователей mos.ru сегодня превышает 15,4 млн человек.

С помощью мобильных устройств многие пользователи портала просматривают электронную медицинскую карту, а также данные о посещении и питании детей в школе. А компьютер горожане используют, например, для передачи показаний счетчиков, оплаты жилищно-коммунальных услуг или для записи в центры госуслуг. Тем не менее, чаще всего пользователи и полной, и мобильной версии ресурса заходят на главную страницу сайта, в личный кабинет, а также переходят в каталог услуг или вводят запрос в строку поиска.

«Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — отметила Сергунина.

По ее словам, новые опции регулярно появляются в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей превышает 3,4 млн. С помощью этих приложений жители записываются в различные учреждения, оплачивают коммунальные счета, делают пожертвования, читают новости.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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