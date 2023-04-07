Заммэра Москвы Сергунина рассказала о популярности городских онлайн-проектов

Подавляющее большинство москвичей решает повседневные задачи при помощи мобильных устройств, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Согласно статистике, представленной ко Дню Рунета, на портал mos.ru со смартфонов или планшетов заходят 68% посетителей. За последние несколько лет их доля увеличилась примерно на 10%. При этом общее число зарегистрированных пользователей mos.ru сегодня превышает 15,4 млн человек.

С помощью мобильных устройств многие пользователи портала просматривают электронную медицинскую карту, а также данные о посещении и питании детей в школе. А компьютер горожане используют, например, для передачи показаний счетчиков, оплаты жилищно-коммунальных услуг или для записи в центры госуслуг. Тем не менее, чаще всего пользователи и полной, и мобильной версии ресурса заходят на главную страницу сайта, в личный кабинет, а также переходят в каталог услуг или вводят запрос в строку поиска.

«Москва — современный мегаполис с высоким уровнем цифровизации в самых разных сферах жизни. Горожане ценят свое время и хотят, чтобы все нужные и полезные сервисы всегда были под рукой. Не первый год мы последовательно адаптируем под этот запрос столичные онлайн-инструменты, одновременно повышая их качество и функциональность», — отметила Сергунина.

По ее словам, новые опции регулярно появляются в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Общее число их активных пользователей превышает 3,4 млн. С помощью этих приложений жители записываются в различные учреждения, оплачивают коммунальные счета, делают пожертвования, читают новости.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.