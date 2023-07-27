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Врач назвала полезную ежедневную норму сыра

Врач Соломатина назвала полезную ежедневную норму сыра
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Пользу организму может принести употребление 50 г сыра в день. Об этом 27 июля рассказала телеканалу «Москва 24» врач-диетолог Елена Соломатина.

«Норма потребления сыра — где-то 50 г в день. Сыр — хороший концентрат кальция и белка. Кальций полезен для наших костей, а молочный белок, который легко усваивается, — это строительный материал для организма», — рассказала она.

Сыр также является источником триптофана — аминокислоты, из которой производятся мелатонин и серотонин.

«Мелатонин помогает нам хорошо засыпать. Он является внутренним антиоксидантом и предотвращает возрастные заболевания. Серотонин обеспечивает нам нормальное настроение», — объяснила Соломатина.

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Молочный жир в составе сыра в умеренных количествах будет помогать организму вырабатывать гормоны, отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что идеальным продуктом для завтра являются яйца, так как они содержат белки и жиры в необходимо балансе. Еще одним хорошим вариантом она назвала творог с фруктами.

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