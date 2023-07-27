Диетолог назвала три блюда для правильного завтрака

Завтрак — это очень важный прием пищи, который точно не стоит пропускать. Однако, чтобы он принес пользу, важно правильно подобрать продукты. О том, каким должен быть правильный завтрак, «Известиям» 27 июля рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

В первую очередь, она отметила, что идеальным продуктом для завтра являются яйца, так как они содержат белки и жиры в необходимо балансе. Их употребление утром помогает организму получить необходимые питательные вещества. Кроме того, белок, содержащийся в яйцах, является одним из наиболее полезных и легкоусвояемых источников белка для организма.

«Чтобы сделать завтрак еще более полезным, к яйцам нужно добавить углеводы, например овощи или небольшой кусок хлеба. Яичница из двух-трех яиц со свежими овощами или небольшим куском хлеба является идеальным источником белков, жиров и так называемых сложных углеводов, а также витаминов и клетчатки, необходимых для поддержания здоровья и энергии в течение всего дня», — рассказала Тихомирова.

Еще одним хорошим вариантом завтрака диетолог назвала творог с фруктами.

«Творог богат полноценным молочным белком и правильным молочным жиром, которые необходимы для правильного функционирования нашего организма. А свежие фрукты обогащают такой завтрак витаминами и минералами. Такая комбинация также обеспечивает организм необходимым и сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов», — отметила врач.

Также, по ее словам, полезным вариантом завтрака являются каши, которые способны обеспечить организм энергией на длительный период времени.

«Каши — это источники углеводов, поэтому, если вы ведете активный образ жизни, занимаетесь спортом, особенно вечером, накануне или в течение дня, то они подойдут лучшим образом. Идеальные сочетания — гречневая каша с молоком и овсяная каша с молоком или на воде. Также, в кашу можно добавить орехи (не сухофрукты), так как они содержат полезные жиры, белки и витамины», — рассказала Тихомирова.

При этом она обратила внимание, что белый шлифованный рис является не очень полезным вариантом завтрака, так как содержит мало витаминов, минералов и клетчатки.

17 июля врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», чем мороженое может быть опасно и кому стоит ограничить его потребление или полностью отказаться от продукта.