В РЖД сообщили о готовности эскизного проекта поезда для ВСМ Москва - Петербург

Эскизный проект поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург завершен, следует из материалов РЖД, представленных в четверг, 27 июля, на саммите Россия – Африка.

«Проект отечественного высокоскоростного поезда реализуется совместно ОДО «РЖД» и группой «Синара». Закончен эскизный проект поезда. Идет дальнейшая разработка», — говорится в материалах.

Уточняется также, что поезда, следующие по ВСМ, будут делать 12 остановок на пути из Москвы в Санкт-Петербург, в том числе в Великом Новгороде и Твери.

Ранее, 16 июня глава холдинга «Российские железные дороги» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил о готовности компании построить подвижной состав для ВСМ. Вместе с тем основной акционер «Северстали» и председатель совета директоров компании Алексей Мордашов заявил о потенциальном интересе к инвестициям в строительство ВСМ.