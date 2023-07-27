На «Госуслугах» появилась функция оплаты налогов

Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на «Госуслугах». Об этом в четверг, 27 июля, сообщило Минцифры России на своем сайте.

Через портал можно оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги, а также НДФЛ. Однако новый сервис работает только для физических лиц, уточнили в ведомстве.

Чтобы воспользоваться новой услугой, необходимо отправить в Федеральную налоговую службу (ФНС) согласие на получение налоговых уведомлений, подписать заявление в приложении «Госключ» и дождаться подтверждения от ведомства о принятии согласия.

Уведомления будут приходить каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов, уточнили в Минцифры.

Ранее, 17 июля Минцифры предложило приравнять цифровое водительское удостоверение к физическому и подготовило соответствующие предложения по правкам законодательства. Если проект министерства будет одобрен, то автовладельцы смогут показывать водительские права через «Госуслуги».