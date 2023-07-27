Два человека пострадали при столкновении авто с деревом на Алтае
В Бийском районе Алтайского края в результате столкновения автомобиля с деревом пострадали два человека. Об этом сообщает станция скорой помощи города Бийска.
Авария произошла 26 июля на выезде из села Лесное. Предварительно установлено, что водитель «Нивы» не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате пострадали два человека, пишет altapress.ru. Как рассказал заместитель главврача по медчасти ССПМ Бийска Александр Бежбармаков, в тяжелом состоянии пострадавших доставили в горбольницу.
«На месте дорожно-транспортного происшествия работали две бригады станции скорой медицинской помощи Бийска. Одна из них — реанимационная», — добавил Бежбармаков.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Утром 25 июля в Чемальском районе Республики Алтай опрокинулся грузовик с туристами. В салоне авто находились 15 пассажиров, один из них погиб.