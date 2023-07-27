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Более 50 черных дельфинов выбросило на берег в Австралии

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Фото: Соцсети
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В Австралии 51 черный дельфин оказался выброшен на берег на пляж Чейнс-Бич. Об этом в среду, 26 июля, сообщает The Messenger.

По данным издания, все животные погибли. Как сообщили власти штата Западная Австралия, в настоящее время волонтеры пытаются помочь еще почти 50 их сородичам, которые также оказались на мелководье.

На пляже разбили лагерь специалисты департамента охраны природы и сохранения биоразнообразия штата вместе с группой волонтеров.

В водах вокруг Австралии обитает несколько крупных стай гриндов, и их достаточно часто выбрасывает на берег, в том числе в Новой Зеландии, пишет сайт kp.ru. Черные дельфины — крупные создания, они достигают восьми метров в длину и веса около 800 кг. Обитают эти млекопитающие во всех морях и океанах, за исключением полярных, к берегу выплывают нечасто.

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18 июля стало известно, что агрессивные дельфины напали на отдыхающих на одном из пляжей в префектуре Фукуи в Японии. Пострадали 60-летний и 40-летний мужчины. Одному из них дельфин сломал ребра в четырех местах. Власти призвали людей держаться подальше от дельфинов в целях собственной безопасности, сообщает телеканал «360».

9 июля жители Сочи спасли дельфина, которого выбросило на адлерский пляж «Чайка». Во время шторма двух черноморских афалин выбросило на берег. Это заметили охранник пляжа и несколько посетителей. Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь.

В 2021 году на пляже в Великобритании полиция обнаружила выброшенного на берег гигантского морского угря. Офицеры полиции Оттери-Сент-Мэри заметили морское существо и описали его в социальных сетях как «монстра». Как отмечает телеканал «Звезда», их очень часто находят рыбаки у европейского и североамериканского атлантического побережья.

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