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Бизнес призвал радикально снизить налог на имущество

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Торгово-промышленная палата (ТПП) предлагает снизить максимальную ставку налога на недвижимость с 2% до 0,3%. Льгота должна распространяться на малые и средние предприятия, которые используют специальные налоговые режимы (УСН, ПСН, ЕСХН). Такое письмо ТПП направила премьер-министру Михаилу Мишустину (есть у «Известий»). В аппарате правительства подтвердили получение документа.

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«Имущественный сбор не зависит от финансовых результатов компании и создает дополнительную нагрузку на бизнес. Кроме того, ставки сильно отличаются по регионам, но в большинстве из них составляют максимальные 2%», — отметил президент ТПП Сергей Катырин.

При этом существует проблема оценки кадастровой стоимости объектов, от которой зависит сумма налога, отмечается в письме. Сегодня любой резкий рост цены и, соответственно, размер сбора ничем не ограничены. В связи с этим палата рекомендует запретить увеличивать налоговую нагрузку более чем на величину инфляции после проведения оценки недвижимости — это должно распространяться на весь бизнес.

На пополнении федеральной казны уменьшение ставки имущественного налога никак не отразится. Это повлияет только на бюджеты субъектов РФ, отметила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

Как отметил Сергей Катырин, уменьшение ставки в конечном итоге приведет к росту отчислений по налогу на прибыль за счет снижения издержек и активизации бизнеса.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Делить на шесть: бизнес просит радикально снизить налог на имущество

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