Реклама
Прямой эфир
Мир
Белый дом анонсировал скорую подготовку боевиков ВСУ пилотированию F-16
Спорт
«Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома из «Зенита»
Мир
Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи
Мир
Истребители коалиции США 14 раз нарушили воздушное пространство в Сирии
Мир
СМИ сообщили о бросившем Меркель под дождем на открытии фестиваля муже
Общество
Путин поручил представить предложения о льготной ипотеке для учителей к ноябрю
Мир
Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор
Мир
Генсек ООН выразил поддержку президенту Нигера Базуму
Мир
Глава оборонного концерна Rheinmetall назвал ЕС беззащитным
Спорт
«Сочи» со счетом 3:1 обыграл «Факел» в матче Кубка России
Мир
ФРС США повысила базовую процентную ставку на 25 б.п.
Мир
Самолет F-15 ВВС Саудовской Аравии разбился вместе с экипажем
Политика
Путин отметил характер отношений РФ с Египтом и реализуемые проекты

Малонаселенные пункты в РФ предложили оснастить связью

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек целесообразно приравнять к единому населенному пункту (НП): это позволит быстрее и дешевле покрыть такие села сотовой связью и мобильным интернетом.

Для связи до окраин: операторам могут обнулить плату за использование частот
Стимулирует ли мера развитие мобильного интернета в дальних регионах и как скажется на тарифах

Закрепление статуса объединений (агломераций) на законодательном уровне прорабатывается Советом по цифровому развитию при Совфеде — вопрос уже обсуждался с администрацией регионов, и в ближайшее время сенаторы намерены представить это предложение правительству, рассказал «Известиям» источник в верхней палате парламента.

Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя совета, сенатор Ирина Рукавишникова.

Законодательство предписывает оператору социально-значимых (универсальных) услуг связи (сейчас это «Ростелеком») покрывать мобильной связью и интернетом населенные пункты, где проживают 100-500 человек. Однако, обеспечивать «социальной» мобильной связью поселки с меньшим числом жителей ничто не обязывает — даже если они расположены рядом, и для их подключения хватит единственной базовой станции, говорится в материалах Совета по цифровой экономике.

«Таким образом, жители регионов с большим количеством населенных пунктов и низкой плотностью населения имеют весьма отдаленные перспективы устранения цифрового неравенства», — констатируют авторы документа.

По их расчетам, в РФ сейчас не менее 1 тыс. агломераций, включающих около 4 тыс. небольших сел и деревень. Таким образом, если строить вышку из расчета покрытия нескольких НП, а не каждого из них, требуется в несколько раз меньше средств, полагают авторы инициативы.

В Совфеде строительство каждого такого объекта оценивают в 6 млн рублей, а покрыть 1 тыс. агломераций обойдется в 6 млрд рублей. Если ставить отдельную вышку в каждом населенном регионе, потратить придется как минимум 24 млрд рублей, подсчитали «Известия».

Предложение очень интересное, оно поможет появиться мобильной связи и интернету там, где их сейчас нет, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он согласен, что такая схема позволит снизить стоимость телефонизации небольших населенных пунктов как минимум в четыре раза, а снижение расходов операторов замедляет рост тарифов для абонентов.

Правда, оборудование сейчас в дефиците — даже, если его понадобится меньше, добыть его будет проблематично, рассуждает он. К тому же, всё зависит от условий конкретного региона. Например, покрыть сразу несколько сел одной станцией может не получиться из-за особенностей рельефа, предупреждает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слияние и подключение: малонаселенные пункты хотят обеспечить сотовой связью

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023