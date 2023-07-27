Малонаселенные пункты в РФ предложили оснастить связью

Расположенные рядом поселения с общей численностью от 100 человек целесообразно приравнять к единому населенному пункту (НП): это позволит быстрее и дешевле покрыть такие села сотовой связью и мобильным интернетом.

Закрепление статуса объединений (агломераций) на законодательном уровне прорабатывается Советом по цифровому развитию при Совфеде — вопрос уже обсуждался с администрацией регионов, и в ближайшее время сенаторы намерены представить это предложение правительству, рассказал «Известиям» источник в верхней палате парламента.

Эту информацию подтвердила первый заместитель председателя совета, сенатор Ирина Рукавишникова.

Законодательство предписывает оператору социально-значимых (универсальных) услуг связи (сейчас это «Ростелеком») покрывать мобильной связью и интернетом населенные пункты, где проживают 100-500 человек. Однако, обеспечивать «социальной» мобильной связью поселки с меньшим числом жителей ничто не обязывает — даже если они расположены рядом, и для их подключения хватит единственной базовой станции, говорится в материалах Совета по цифровой экономике.

«Таким образом, жители регионов с большим количеством населенных пунктов и низкой плотностью населения имеют весьма отдаленные перспективы устранения цифрового неравенства», — констатируют авторы документа.

По их расчетам, в РФ сейчас не менее 1 тыс. агломераций, включающих около 4 тыс. небольших сел и деревень. Таким образом, если строить вышку из расчета покрытия нескольких НП, а не каждого из них, требуется в несколько раз меньше средств, полагают авторы инициативы.

В Совфеде строительство каждого такого объекта оценивают в 6 млн рублей, а покрыть 1 тыс. агломераций обойдется в 6 млрд рублей. Если ставить отдельную вышку в каждом населенном регионе, потратить придется как минимум 24 млрд рублей, подсчитали «Известия».

Предложение очень интересное, оно поможет появиться мобильной связи и интернету там, где их сейчас нет, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Он согласен, что такая схема позволит снизить стоимость телефонизации небольших населенных пунктов как минимум в четыре раза, а снижение расходов операторов замедляет рост тарифов для абонентов.

Правда, оборудование сейчас в дефиците — даже, если его понадобится меньше, добыть его будет проблематично, рассуждает он. К тому же, всё зависит от условий конкретного региона. Например, покрыть сразу несколько сел одной станцией может не получиться из-за особенностей рельефа, предупреждает эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Слияние и подключение: малонаселенные пункты хотят обеспечить сотовой связью