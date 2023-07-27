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Новый мультфильм по игре Resident Evil зрители оценили выше фильмов с Миллой Йовович

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Фото: TMS Entertainment
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Анимационный фильм «Обитель зла: Остров смерти» вышел в «цифре» 25 июля, и первые зрители встретили его преимущественно положительными отзывами. Рейтинг «Острова смерти» на Rotten Tomatoes составил 79% — результат выше, чем у любого другого фильма серии Пола Уильяма Скотта Андерсона (его потолок был у первой «Обители зла» — 67%).

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На IMDb оценка новинки чуть ниже: 6 баллов из 10. Рецензенты рады, что смогли увидеть в одном фильме большую часть культовых персонажей серии игр, а также хвалят качество компьютерной анимации и обилие захватывающих экшн-сцен.

Серия фантастических боевиков Пола Уильяма Скотта Андерсона — скорее вольная интерпретация видеоигр от японской компании Capcom. А «Остров смерти» — полноценная экранизация. Мультфильм стал пятым по счету проектом, который соответствует сюжету игрового мира, а его главными героями выступили знакомые геймерам персонажи: специальные агенты Джилл Валентайн, Крис Редфилд и его сестра Клэр, а также активистка Ребекка Чемберс и полицейский Леон Скотт Кеннеди. За большинство этих героев можно было поиграть в цифровых «Обителях зла».

Анимационная новинка — возможность познакомиться с оригинальным миром «Обители зла», но с наскоку влиться в оригинальную вселенную после просмотра релиза не получится — желательно ознакомиться с предыдущими мультфильмами.

«Остров смерти» — сиквел другого полнометражного анимационного проекта «Обитель зла: Вендетта», и новинка рассказывает о событиях, произошедших между двумя играми-бестселлерами: Resident Evil 6 (почти 11 млн проданных копий) и Resident Evil 7: Biohazard (более 12 млн проданных копий).

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Остров заражения: анимация по игре Resident Evil вышла в «цифре»

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